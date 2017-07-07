Шансы Южного и драма Рублева

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10 СЕТОВ РУБЛЕВА

Юный Андрей Рублев, который два дня назад впервые в карьере выиграл пятисетовый поединок, вновь был вынужден отыграть максимум партий. Но соперник у него был достойный — 25-й «сеяный» Альберт Рамос Винолас. Россиянин побеждал испанца две недели назад в Халле. Сам он назвал ту победу во многом случайной, но в четверг в Лондоне Рублев демонстрировал, что все совсем не так.

В пятом сете у юного россиянина имелось пять брейк-пойнтов, но все они так и остались нереализованными. Причем нельзя сказать, что россиянин, пробившийся в основную сетку из квалификации, действовал ненадежно — скорее, его более опытный соперник в ключевые моменты играл здорово.

А у самого Андрея, который еще после первого матча жаловался, что играть пятисетовик было очень тяжело физически, в решающей партии возникли проблемы со здоровьем. По ходу всего сета он хватался за живот и даже приглашал на корт врача. При этом бороться он не бросил, продолжал сражаться за каждое очко, но брейк, сделанный испанцем в седьмом гейме оказался фатальным — 5:7, 7:6 (8:6), 6:4, 3:6, 4:6.

27 ЭЙСОВ ПРОТИВ ЮЖНОГО

Михаил Южный вел 1:0 по партиям и имел два сетбола на тай-брейке во второй, но не сумел завершить ее в свою пользу. В ключевой момент россиянин совершил ошибку, а потом канадца выручила подача. То же повторилось и несколькими розыгрышами позже — срыв Южного и пушечный выстрел канадца на сетболе. Чтобы выиграть третий и четвертый сеты Раоничу хватало одного брейка. В концовке четвертого сета у россиянина был шанс, но там его соперник сыграл четко. В итоге же Михаил под ноль отдал свою последнюю подачу, и финалисту Уимблдона-2016 не составило труда завершить встречу в свою пользу — 3:6, 7:6 (9:7), 6:4, 7:5. По окончании поединка в активе Раонича значилось 27 подач на вылет.

55 МИНУТ КАСАТКИНОЙ

Завершила борьбу в одиночном разряде и Дарья Касаткина. Она за 55 минут проиграла Анетт Контайвейт — 3:6, 2:6. Из-за последствий травмы голеностопа россиянка этим летом не сыграла на траве ни единого матча, в то время как ее сегодняшняя оппонентка завоевала на этом покрытии в Хертогенбосе свой первый титул. И в состоявшемся в четверг матче эстонка выглядела очень убедительно, здорово подавала и играла активно и надежно, по сути, не дав ничего сделать оппонентке. По окончании встречи на счету Контавайт оказалось 31 «виннерс» против всего 13 у Касаткиной.

Таким образом, в одиночных сетках Уимблдона осталось только по одному представители — Светлана Кузнецова у женщин и Карен Хачанов у мужчин.

СОБЫТИЕ ДНЯ

Эрнест Гулбис из Латвии, много пропустивший из-за серьезной травмы запястья и опустившийся на 589-е место в мировом рейтинге, во вторник в первом круге одержал свою первую победу за 13 месяцев, а в четверг обыграл Хуана Мартина Дель Потро, который не понаслышке знает, что значит возвращаться после длительных перерывов, — 6:4, 6:4, 7:6 (7:3). Латвиец вышел в третий круг Уимблдона во второй раз в карьере и впервые с сезона-2013.

«Я очень доволен. Показал отличный теннис, — сказал Гулбис. — Но эта победа меня не удивила. Я сейчас в очень расслабленном состоянии, а когда я расслаблен я запросто могу показывать теннис такого уровня».

В третьем круге Гулбис сыграет с трехкратным чемпионом Уимблдона и вторым «сеяным» Новаком Джоковичем.

ТРАВМА

Жуткую травму получила первая ракетка мира в парном разряде — американка Бетани Маттек-Сэндз. В самом начале третьего сета в матче с румынкой Сораной Кирстя она побежала к сетке, но вдруг упала на середине площалки. Через мгновение над кортом разносся истошный крик: «Помогите! Помогите мне!». И так продолжалось довольно долго. Кирстя было перелезла через сетку, чтобы поддержать соперницу, но подойдя к ближе к Маттек-Сэндз, вдруг остановилась. Позже она рассказала, что колено американки буквально «вылетело» и что такого она не видела никогда в жизни — только в фильмах. Теннисистку сразу увезли в больницу и пока информации о состоянии ее здоровья не поступало.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Just a devastating scene at Wimbledon as Bethanie Mattek-Sands goes down with an injury. <a href="https://t.co/kqY6wQAcbS">pic.twitter.com/kqY6wQAcbS</a></p>— Sports Illustrated (@SInow) <a href="https://twitter.com/SInow/status/882994198265425921">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МОМЕНТ ДНЯ

Собравшись было выместить злобу на ракетке и площадке, Хуан Мартин Дель Потро в последний момент передумал и вместе этого погладил траву.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Del Potro knows better than to smash his racket... ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a><a href="https://t.co/G7b0ZyZJuH">pic.twitter.com/G7b0ZyZJuH</a></p>— Ladbrokes (@Ladbrokes) <a href="https://twitter.com/Ladbrokes/status/882948693262991361">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

0 — невынужденных ошибок допустил за первый сет матча с Маркосом Багдатисом Григор Димитров. За вторую партию — 1. А за весь выигранный со счетом 6:3, 6:2, 6:1 матч — 15.

14 500 долларов придется заплатить Даниилу Медведеву за неспортивное поведение в проигранном в среду пяти сетах матче с Рубеном Бемельмансом — 4000 за предупреждение, вынесенное за споры с арбитром, 3000 — за штрафное очко и еще 7500 за инцидент с монетами.