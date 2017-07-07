Шансы Южного и драма Рублева
События четвертого дня Уимблдона — в обзоре «СЭ».
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10 СЕТОВ РУБЛЕВА
Юный Андрей Рублев, который два дня назад впервые в карьере выиграл пятисетовый поединок, вновь был вынужден отыграть максимум партий. Но соперник у него был достойный — 25-й «сеяный» Альберт Рамос Винолас. Россиянин побеждал испанца две недели назад в Халле. Сам он назвал ту победу во многом случайной, но в четверг в Лондоне Рублев демонстрировал, что все совсем не так.
В пятом сете у юного россиянина имелось пять
А у самого Андрея, который еще после первого матча жаловался, что играть пятисетовик было очень тяжело физически, в решающей партии возникли проблемы со здоровьем. По ходу всего сета он хватался за живот и даже приглашал на корт врача. При этом бороться он не бросил, продолжал сражаться за каждое очко, но брейк, сделанный испанцем в седьмом гейме оказался фатальным — 5:7, 7:6 (8:6), 6:4, 3:6, 4:6.
27 ЭЙСОВ ПРОТИВ ЮЖНОГО
Михаил Южный вел 1:0 по партиям и имел два сетбола на
55 МИНУТ КАСАТКИНОЙ
Завершила борьбу в одиночном разряде и Дарья Касаткина. Она за 55 минут проиграла Анетт Контайвейт — 3:6, 2:6.
Таким образом, в одиночных сетках Уимблдона осталось только по одному представители — Светлана Кузнецова у женщин и Карен Хачанов у мужчин.
СОБЫТИЕ ДНЯ
Эрнест Гулбис из Латвии, много пропустивший
«Я очень доволен. Показал отличный теннис, — сказал Гулбис. — Но эта победа меня не удивила. Я сейчас в очень расслабленном состоянии, а когда я расслаблен я запросто могу показывать теннис такого уровня».
В третьем круге Гулбис сыграет с трехкратным чемпионом Уимблдона и вторым «сеяным» Новаком Джоковичем.
ТРАВМА
Жуткую травму получила первая ракетка мира в парном разряде — американка Бетани
МОМЕНТ ДНЯ
Собравшись было выместить злобу на ракетке и площадке, Хуан Мартин Дель Потро в последний момент передумал и вместе этого погладил траву.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
0 — невынужденных ошибок допустил за первый сет матча с Маркосом Багдатисом Григор Димитров. За вторую партию — 1. А за весь выигранный со счетом 6:3, 6:2, 6:1 матч — 15.
14 500 долларов придется заплатить Даниилу Медведеву за неспортивное поведение в проигранном в среду пяти сетах матче с Рубеном Бемельмансом — 4000 за предупреждение, вынесенное за споры с арбитром, 3000 — за штрафное очко и еще 7500 за инцидент с монетами.
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