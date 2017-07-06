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https://sport.mail.ru/news/tennis/30308949/
6 июля 2017, 23:52 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Возняцки пробилась в третий круг «мэйджора» в Лондоне

Шестая ракетка мира, датская теннисистка Каролин Возняцки, во втором раунде Уимблдона взяла верх над болгаркой Цветаной Пиронковой, занимающей 131-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/4.

За 1 час 22 минуты матча Каролин сделала три эйса и пять брейков, не совершая при этом ошибок на подаче. Тогда как Цветана выполнила одну подачу навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 5:0 в пользу датчанки.

В третьем раунде «мэйджора» в Лондоне Возняцки померится силами с эстонкой Анетт Контавейт.
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