Каролин Возняцки пробилась в третий круг «мэйджора» в Лондоне
Шестая ракетка мира, датская теннисистка Каролин Возняцки, во втором раунде Уимблдона взяла верх над болгаркой Цветаной Пиронковой, занимающей 131-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/4.
За 1 час 22 минуты матча Каролин сделала три эйса и пять брейков, не совершая при этом ошибок на подаче. Тогда как Цветана выполнила одну подачу навылет, реализовала два
В третьем раунде «мэйджора» в Лондоне Возняцки померится силами с эстонкой Анетт Контавейт.
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