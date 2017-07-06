Каролин Возняцки пробилась в третий круг «мэйджора» в Лондоне

За 1 час 22 минуты матча Каролин сделала три эйса и пять брейков, не совершая при этом ошибок на подаче. Тогда как Цветана выполнила одну подачу навылет, реализовала два брейк-пойнта и допустила три двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 5:0 в пользу датчанки.

В третьем раунде «мэйджора» в Лондоне Возняцки померится силами с эстонкой Анетт Контавейт.