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https://sport.mail.ru/news/tennis/30308733/
6 июля 2017, 23:18 | Теннис | GoTennis.ru

Уимблдон. Андрей Рублёв в пяти партиях уступил Альберту Рамосу

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть барьер второго круга Уимблдона, уступив в пяти партиях испанцу Альберту Рамосу, — 5/7, 7/6 (6), 6/4, 3/6, 4/6.

Поединок продлился 3 часа 32 минуты. 95-я ракетка мира, 19-летний Андрей, сделал семь эйсов и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как 29-летний Альберт, находящийся на 22-м месте в мировой классификации, выполнил шестнадцать подач навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов и допустил четыре двойные ошибки. Испанец сравнял счёт в очном противостоянии игроков — 1:1.

В третьем раунде турнира Рамос померится силами с канадцем Милошем Раоничем.
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