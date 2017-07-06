Уимблдон. Андрей Рублёв в пяти партиях уступил Альберту Рамосу

Поединок продлился 3 часа 32 минуты. 95-я ракетка мира, 19-летний Андрей, сделал семь эйсов и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как 29-летний Альберт, находящийся на 22-м месте в мировой классификации, выполнил шестнадцать подач навылет, реализовал шесть брейк-пойнтов и допустил четыре двойные ошибки. Испанец сравнял счёт в очном противостоянии игроков — 1:1.

В третьем раунде турнира Рамос померится силами с канадцем Милошем Раоничем.