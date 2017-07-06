Уимблдон. Андрей Рублёв в пяти партиях уступил Альберту Рамосу
Российский теннисист Андрей Рублёв не смог преодолеть барьер второго круга Уимблдона, уступив в пяти партиях испанцу Альберту Рамосу, — 5/7, 7/6 (6), 6/4, 3/6, 4/6.
Поединок продлился 3 часа 32 минуты. 95-я ракетка мира, 19-летний Андрей, сделал семь эйсов и четыре брейка, четырежды ошибившись при подаче. Тогда как 29-летний Альберт, находящийся на 22-м месте в мировой классификации, выполнил шестнадцать подач навылет, реализовал шесть
В третьем раунде турнира Рамос померится силами с канадцем Милошем Раоничем.
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