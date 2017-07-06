Роджер Федерер сразится с Мишей Зверевым в третьем круге «мэйджора» в Лондоне

Матч продолжался 1 час 30 минут. Пятый номер рейтинга АТР, 35-летний Роджер, записал в свой актив четыре брейка и девять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 27-летний Лайович, занимающий 79-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, совершил три эйса и столько же двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Следующим соперником Федерера будет немец Миша Зверев.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Roger Federer's pursuit of an eighth <a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a> title continues... <a href="https://t.co/3i9DBE8Ktw">pic.twitter.com/3i9DBE8Ktw</a></p>— Wimbledon (@Wimbledon) <a href="https://twitter.com/Wimbledon/status/883037031013781504">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>