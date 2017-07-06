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https://sport.mail.ru/news/tennis/30308513/
6 июля 2017, 22:39 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер сразится с Мишей Зверевым в третьем круге «мэйджора» в Лондоне

Швейцарский теннисист Роджер Федерер преодолел барьер второго раунда Уимблдона, переиграв в трёх сетах серба Душана Лайовича, — 7/6 (0), 6/3, 6/2.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Пятый номер рейтинга АТР, 35-летний Роджер, записал в свой актив четыре брейка и девять эйсов, дважды ошибившись при подаче. 27-летний Лайович, занимающий 79-ю строчку мировой табели о рангах, один раз взял подачу оппонента, совершил три эйса и столько же двойных ошибок. Ранее между собой игроки не встречались.

Следующим соперником Федерера будет немец Миша Зверев.
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