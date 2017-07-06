Зарина Дияс узнала соперницу по третьему кругу «Уимблдона»

На предыдущей стадии Дияс победила австралийку Арину Родионову — 6:4, 7:6, причем во втором сете она отыгралась со счета 1:5. Мартич же за 64 минуты сломила сопротивление чешки Денисы Аллертовой — 6:1, 6:4.

Матч Дияс — Мартич пройдет 7 июля и начнется после 16:30 по астанинскому времени. В рейтинге WTA 23-летняя казахстанка занимает 130-е место, располагаясь на пять пунктов выше соперница. В единственной очной встрече в 2011 году на турнире в китайском Гуанчжоу победила 27-летняя хорватка.

Победительница матча Дияс — Мартич в 1/8 финала встретится с сильнейшей в паре Магдалена Рыбарикова (Словакия, № 87 рейтинга WTA) — Леся Цуренко (Украина, № 35).

Лучшим результатом Дияс на «Уимблдоне» является четвертый круг в 2014 и 2015 году, а Мартич никогда не проходила барьер третьего раунда, причем последние три года и вовсе не могла квалифицироваться в основную сетку.