Wimbledon. Дзаламидзе и Кудерметова добились победы на старте парных соревнований

Встреча продлилась 2 часа 14 минут. Натела и Вероника выполнили четыре подачи навылет, реализовали шесть брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. Лорен и Синьюнь сделали один эйс и пять брейков, один раз ошибившись при подаче.

Во втором раунде парных соревнований британского «мэйджора» Дзаламидзе и Кудерметова сыграют со швейцаркой Мартиной Хингис и Юн-Янь Чань из Тайваня.