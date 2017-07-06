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https://sport.mail.ru/news/tennis/30308411/
6 июля 2017, 22:29 | Теннис | GoTennis.ru

Wimbledon. Дзаламидзе и Кудерметова добились победы на старте парных соревнований

Российский дуэт теннисисток в составе Нателы Дзаламидзе и Вероники Кудерметовой прошёл во второй круг Уимблдона в парном разряде, победив американку Лорен Дэвис и китаянку Синьюнь Хань, — 6/4, 4/6, 6/4.

Встреча продлилась 2 часа 14 минут. Натела и Вероника выполнили четыре подачи навылет, реализовали шесть брейк-пойнтов и допустила три двойные ошибки. Лорен и Синьюнь сделали один эйс и пять брейков, один раз ошибившись при подаче.

Во втором раунде парных соревнований британского «мэйджора» Дзаламидзе и Кудерметова сыграют со швейцаркой Мартиной Хингис и Юн-Янь Чань из Тайваня.
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