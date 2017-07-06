Wimbledon. Дзаламидзе и Кудерметова добились победы на старте парных соревнований
Российский дуэт теннисисток в составе Нателы Дзаламидзе и Вероники Кудерметовой прошёл во второй круг Уимблдона в парном разряде, победив американку Лорен Дэвис и китаянку Синьюнь Хань, — 6/4, 4/6, 6/4.
Встреча продлилась 2 часа 14 минут. Натела и Вероника выполнили четыре подачи навылет, реализовали шесть
Во втором раунде парных соревнований британского «мэйджора» Дзаламидзе и Кудерметова сыграют со швейцаркой Мартиной Хингис и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter