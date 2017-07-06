Каролина Плишкова сохраняет шансы стать первой ракеткой мира по итогам Уимблдона
Третья ракетка мира, чешка Каролина Плишкова, уступившая во втором круге Уимблдона словачке Магдалене Рыбариковой, пятый год подряд не может пройти на «мэйджоре» в Лондоне дальше 1/32 финала.
Тем не менее, 25-летняя Каролина всё ещё имеет шансы возглавить рейтинг WTA по итогам Уимблдона. Теперь судьба первой строчки находится в руках нынешнего лидера Тура немки Анжелик Кербер и румынки Симоны Халеп.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter