Каролина Плишкова сохраняет шансы стать первой ракеткой мира по итогам Уимблдона

Тем не менее, 25-летняя Каролина всё ещё имеет шансы возглавить рейтинг WTA по итогам Уимблдона. Теперь судьба первой строчки находится в руках нынешнего лидера Тура немки Анжелик Кербер и румынки Симоны Халеп.