Уимблдон. Дарья Касаткина не смогла одолеть Анетт Контавейт

Поединок продлился 55 минут. 30-я ракетка мира, 20-летняя Дарья, сделала один эйс и пять раз ошибалась при подаче. 21-летняя Анетт, занимающая 38-е место в мировой классификации, записала в свой актив три брейка и семь эйсов. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В третьем круге турнира Контавейт скрестит ракетки либо с датчанкой Каролин Возняцки, либо с болгаркой Цветаной Пиронковой.