Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30308219/
6 июля 2017, 21:57 | Теннис | GoTennis.ru

Уимблдон. Дарья Касаткина не смогла одолеть Анетт Контавейт

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на Уимблдоне, проиграв в двух сетах эстонке Анетт Контавейт, — 3/6, 2/6.

Поединок продлился 55 минут. 30-я ракетка мира, 20-летняя Дарья, сделала один эйс и пять раз ошибалась при подаче. 21-летняя Анетт, занимающая 38-е место в мировой классификации, записала в свой актив три брейка и семь эйсов. Ранее между собой спортсменки не встречались.

В третьем круге турнира Контавейт скрестит ракетки либо с датчанкой Каролин Возняцки, либо с болгаркой Цветаной Пиронковой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
06 мюнля

Уимблдон. Андрей Рублёв в пяти партиях уступил Альберту Рамосу

The Championships. Люси Шафаржова потерпела поражение от Шелби Роджерс

Паоло Лоренци покидает "мэйджор" в Лондоне