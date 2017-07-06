Уимблдон. Дарья Касаткина не смогла одолеть Анетт Контавейт
Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на Уимблдоне, проиграв в двух сетах эстонке Анетт Контавейт, — 3/6, 2/6.
Поединок продлился 55 минут. 30-я ракетка мира, 20-летняя Дарья, сделала один эйс и пять раз ошибалась при подаче. 21-летняя Анетт, занимающая 38-е место в мировой классификации, записала в свой актив три брейка и семь эйсов. Ранее между собой спортсменки не встречались.
В третьем круге турнира Контавейт скрестит ракетки либо с датчанкой Каролин Возняцки, либо с болгаркой Цветаной Пиронковой.
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