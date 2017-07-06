Олимпийская чемпионка Маттек-Сэндс была госпитализирована во время матча Уимблдона
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Американская теннисистка Бетани
Маттек-Сэндс получила серьезную травму колена во время матча второго круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн фунтов), и была госпитализирована. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Во втором круге 32-летняя американка играла с румынкой Сораной Кырстя. Во время одного из розыгрышей в первом гейме третьего сета
В 2016 году
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