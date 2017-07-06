Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30307834/
6 июля 2017, 20:50 | Теннис | ТАСС

Олимпийская чемпионка Маттек-Сэндс была госпитализирована во время матча Уимблдона

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Американская теннисистка Бетани Маттек-Сэндс получила серьезную травму колена во время матча второго круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — 31,6 млн фунтов), и была госпитализирована. Об этом сообщает агентство Reuters.

32-летняя американка получила серьезную травму колена. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во втором круге 32-летняя американка играла с румынкой Сораной Кырстя. Во время одного из розыгрышей в первом гейме третьего сета Маттек-Сэндс упала, схватившись за ногу и крича о помощи. Около 20 минут ей оказывали медицинскую помощь прямо на корте. Спортсменку поместили на носилки и отвезли в ближайшую больницу.

Маттек-Сэндс также должна была играть в парном разряде вместе с чешкой Луцией Шафаржовой. На Уимблдоне они боролись за четвертую победу подряд на турнирах серии Большого шлема в паре. В 2016 году они выиграли Открытый чемпионат США, а в 2017 году — Австралии и Франции.

В 2016 году Маттек-Сэндс стала олимпийской чемпионкой, выиграв турнир среди смешанных пар вместе с соотечественником Джеком Соком.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
6 июля

Мутко: продажа билетов на матчи ЧМ-2018 стартует после 1 декабря

Черчесов: Россия покажет себя во всей красе во время чемпионата мира по футболу

Мутко: переговоры о матче сборных России и Бразилии находятся в завершающей стадии