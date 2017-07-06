Олимпийская чемпионка Маттек-Сэндс была госпитализирована во время матча Уимблдона

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Во втором круге 32-летняя американка играла с румынкой Сораной Кырстя. Во время одного из розыгрышей в первом гейме третьего сета Маттек-Сэндс упала, схватившись за ногу и крича о помощи. Около 20 минут ей оказывали медицинскую помощь прямо на корте. Спортсменку поместили на носилки и отвезли в ближайшую больницу.

Маттек-Сэндс также должна была играть в парном разряде вместе с чешкой Луцией Шафаржовой. На Уимблдоне они боролись за четвертую победу подряд на турнирах серии Большого шлема в паре. В 2016 году они выиграли Открытый чемпионат США, а в 2017 году — Австралии и Франции.

В 2016 году Маттек-Сэндс стала олимпийской чемпионкой, выиграв турнир среди смешанных пар вместе с соотечественником Джеком Соком.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Just a devastating scene at Wimbledon as Bethanie Mattek-Sands goes down with an injury. <a href="https://t.co/kqY6wQAcbS">pic.twitter.com/kqY6wQAcbS</a></p>— Sports Illustrated (@SInow) <a href="https://twitter.com/SInow/status/882994198265425921">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>