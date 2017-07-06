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https://sport.mail.ru/news/tennis/30307461/
6 июля 2017, 19:59 | Теннис | Чемпионат.com

Младенович проиграла Риске во втором круге Уимблдона

Француженка Кристина Младенович (12) завершила борьбу на Уимблдоне, проиграв во втором круге американке Элисон Риске со счётом 6:2, 4:6, 4:6.

Француженка Кристина Младенович (12) завершила борьбу на Уимблдоне проиграв во втором круге американке <span class=error>Элисон</span> Риске со счётом 6:2 4:6 4:6. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. 27-летняя уроженка Питтсбурга, занимающая 46-е место в рейтинге WТА, сделала 22 виннера и 20 невынужденных ошибок, а её оппонентка активно выиграла 47 розыгрышей при 37 собственных неточностях.

За выход в четвёртый круг Риске поспорит со своей соотечественницей Коко Вандевеге. Также пробилась в третий круг Зарина Дияс (WC) из Казахстана, одолевшая австралийку Арину Родионову (Q) — 6:4, 7:6 (7:4).
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