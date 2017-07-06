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6 июля 2017, 19:58 | Теннис | Vesti.kz

Зарина Дияс отыгралась со счета 1:5 во втором сете и вышла в третий круг «Уимблдона»

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс вышла в третий круг «Уимблдона» в Лондоне, передает корреспондент Vesti.kz.

Она осталась единственной представительницей Казахстана на турнире. Увеличить
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Во втором раунде одиночного разряда Дияс в двух сетах победила австралийку Арину Родионову — 6:4, 7:6. Соперницы провели на корте 1 час и 51 минуту.

При этом по ходу второго сета Дияс уступала со счетом 1:5, а затем 5:6, но смогла не только отыграться, но и вырвать победу.

23-летняя Дияс занимает 130-е место в рейтинге WTA, а 27-летняя Родионова идет на 166-й строчке. Все четыре очные встречи остались за казахстанкой.

Соперница Дияс определяется в эти минуты во встрече между хорваткой Петрой Мартич и чешкой Денисой Аллертовой.

Стоит отметить, что Дияс осталась единственной представительницей Казахстана в одиночном разряде «Уимблдона-2017». Ранее из борьбы в женской сетке выбыла Юлия Путинцева, а у мужчин — Михаил Кукушкин и Александр Бублик.

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