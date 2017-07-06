Радваньска отыграла два матчбола на пути в третий круг Уимблдона
Полька Агнешка Радваньска (9) во втором круге Уимблдона одержала волевую победу над американкой Кристиной Макхэйл.
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Поединок продолжался 2 часа 43 минуты и завершился со счётом 5:7, 7:6 (9:7), 6:3 в пользу 28-летней уроженки Кракова, занимающей десятое место в рейтинге WТА. Агнешка заработала 26 виннеров при 14 невынужденных ошибках, а у её оппонентки эти показатели составили 50 и 42 соответственно. Во втором сете полька отыграла два матчбола.
Следующей соперницей Радваньской станет либо словачка Кристина Кучова, либо швейцарка Тимя Бачински (19).
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