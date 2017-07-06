Производитель ракеток расторг контракт с Томичем из-за его слов на Уимблдоне
Производитель теннисных ракеток компания Head объявила о прекращении сотрудничества с австралийцем Бернардом Томичем.
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«Мы были крайне разочарованы словами Бернарда Томича, сказанными им на Уимблдоне. Его заявления никак не отражают нашего отношения к теннису, страсти и уважения к игре. Поэтому мы решили прекратить сотрудничество с Бернардом Томичем», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.
После поражения от немца Миши Зверева в первом круге Уимблдона Томич признался, что недостаточно уважает теннис и считает его скучным.
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