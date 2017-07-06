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https://sport.mail.ru/news/tennis/30305949/
6 июля 2017, 17:36 | Теннис | Sports.kz

Кукушкин не смог выйти в третий раунд «Уимблдона»

Немецкий теннисист Миша Зверев преодолел барьер второго раунда «Уимблдона», переиграв в пяти сетах Михаила Кукушкина из Казахстана, — 6/1, 6/2, 2/6, 3/6, 6/4.

Немецкий теннисист Миша <span class=error>Зверев</span> преодолел барьер второго раунда Уимблдона переиграв в пяти сетах Михаила Кукушкина из Казахстана — 6/1 6/2 2/6 3/6 6/4. Увеличить
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Поединок продлился 3 часа 4 минут. 30-я ракетка мира, 29-летний Миша, записал в свой актив семь брейков и 14 эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Его ровесник Кукушкин, занимающий 118-ю строчку мировой табели о рангах, пять раз брал подачу оппонента, совершил три эйса и одну двойную ошибку. В личных встречах игроков установилось равенство — 2:2.

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