Кукушкин не смог выйти в третий раунд «Уимблдона»

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Поединок продлился 3 часа 4 минут. 30-я ракетка мира, 29-летний Миша, записал в свой актив семь брейков и 14 эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Его ровесник Кукушкин, занимающий 118-ю строчку мировой табели о рангах, пять раз брал подачу оппонента, совершил три эйса и одну двойную ошибку. В личных встречах игроков установилось равенство — 2:2.