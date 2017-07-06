Кукушкин не смог выйти в третий раунд «Уимблдона»
Немецкий теннисист Миша Зверев преодолел барьер второго раунда «Уимблдона», переиграв в пяти сетах Михаила Кукушкина из Казахстана, — 6/1, 6/2, 2/6, 3/6, 6/4.
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Поединок продлился 3 часа 4 минут. 30-я ракетка мира, 29-летний Миша, записал в свой актив семь брейков и 14 эйсов, пять раз ошибившись при подаче. Его ровесник Кукушкин, занимающий 118-ю строчку мировой табели о рангах, пять раз брал подачу оппонента, совершил три эйса и одну двойную ошибку. В личных встречах игроков установилось равенство — 2:2.
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