Дружбу в сторону. Кузнецова обыграла Макарову

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По воле жребия Светлане Кузнецовой и Екатерине Макаровой выпало играть друг против друга уже во втором круге. Досадное стечение обстоятельств, ведь обе могли пройти дальше, но, увы, ничего не поделаешь. Макарова низко стоит в рейтинге, не входит в число «сеяных», а потому приходится встречаться с маститыми соперницами уже на ранних стадиях.

СИМПАТИИ СОПЕРНИЦ

Сезон у олимпийской чемпионки Рио в паре складывается не лучшим образом. После Australian Open она лишь на двух турнирах смогла выиграть два матча подряд и, соответственно, ни разу не добиралась до четвертьфинала. «Я вижу, в чем ее проблемы и с ней об этом разговариваю. Стараюсь помочь. Это немного странно, ведь мы вроде как соперницы. Но я к ней очень хорошо отношусь», — говорила Кузнецова о Макаровой на Roland Garros несколько недель назад.

Теперь им довелось встретиться не за чашкой чая, а на корте номер три Всеанглийского лаун-теннисного клуба. Друг против друга Светлана и Екатерина не играли с весны 2016-го, когда старшая из соотечественниц в трех сетах победила в Майами. Вообще же, Кузнецова вела по личным встречам с большим отрывом — 6:1. Правда, единственный матч на траве, в Истборне в 2010 году, завершился в пользу Макаровой.

«Света явно лидирует в наших сражениях, — с улыбкой говорила Катя перед матчем. — Но трава — это очень непредсказуемое покрытие. Мне нравится тут играть, я люблю Уимблдон, поэтому буду бороться».

«Катя очень опасный игрок на траве, но и я чувствую себя хорошо, поэтому надеюсь, что у нас будет хороший матч, и я буду делать все возможное, чтобы победить», — заочно отвечала ей Кузнецова.

Первая ракетка России была недовольна своей игрой по ходу грунтового сезона, но, перейдя на траву, чувствует себя и действует заметно лучше. Это удивляет даже ее саму.

ПОБЕДА ЭЙСОМ

В первом сете поединка с Макаровой Кузнецова выглядела очень собранной, играла активно и почти не ошибалась. Соперница, в самом деле, мало что могла ей противопоставить. Екатерина хоть и показала высоченный процент попадания первой подачи (аж 90), но выиграла на ней лишь 7 из 18 очков. В итоге Светлана выиграла сет за 24 минуты с разгромным счетом 6:0.

Во втором сете Макарова смогла навязать соотечественнице более напряженную борьбу. Проиграв на старте свою подачу, она тут же под ноль взяла чужую. Кузнецова вновь повела с брейком — оппонентка вновь отыгралась. Пошла более-менее равная борьба, а в 10-м гейме у Екатерины даже имелся сетбол на приеме. Там она пошла к сетке и, отвечая на укороченный, послала мяч в сетку. После этого Макарова всухую проиграла свой гейм. А следом Светлана мастерски отподавала на матч. На втором матчболе мяч после ее подачи едва зацепил линию, что и подтвердил hawk-eye. Судье на вышке не оставалось ничего, кроме как засчитать эйс и объявить Кузнецову победительницей матча — 6:0, 7:5.

32-летняя россиянка завершила матч с отличными статистическими показателями — 27 активно выигранных очков при 10 невынужденных ошибках. И после серии неудачных визитов на Уимблдон во второй раз подряд (и в восьмой в карьере) вышла в третий круг.