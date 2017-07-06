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https://sport.mail.ru/news/tennis/30305748/
6 июля 2017, 17:32 | Теннис | Чемпионат.com

Джокович разгромил Павлашека во втором круге Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович (2) вышел в третий круг Уимблдона, обыграв представителя Чехии Адама Павлашека со счётом 6:2, 6:2, 6:1.

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович (2) вышел в третий круг Уимблдона обыграв представителя Чехии Адама Павлашека со счётом 6:2 6:2 6:1. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты. Бывшая первая ракетка мира 4 раза подал навылет, активно выиграл 26 очков и совершил 18 невынужденных ошибок. На счету Павлашека 5 эйсов, 16 виннеров и 22 ошибки.

За выход в четвёртый круг уроженец Белграда поспорит с победителем противостояния Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29) — Эрнест Гулбис (Латвия, SR).
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