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6 июля 2017, 17:08 | Теннис | БЕЛТА

Белорус Александр Бурый не вышел в 2-й раунд парного разряда Уимблдона

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Александр Бурый не вышел во второй раунд парного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Накануне во второй круг Уимблдона вышли два белоруса: Максим Мирный вместе с поляком <span class=error>Марцином</span> <span class=error>Матковским</span> и Андрей Василевский партнером которого является чилийский теннисист <span class=error>Ханс</span> <nobr>Подлипник-Кастильо.</nobr> Увеличить
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Сегодня в стартовом матче Александр Бурый и уругваец Ариэль Бахар встречались с бразильско-новозеландской парой Марсело Демолинер / Маркус Даниэлл и уступили — 4:6, 3:6, 7:5, 4:6.

Накануне во второй круг Уимблдона вышли два белоруса: Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским и Андрей Василевский, партнером которого является чилийский теннисист Ханс Подлипник-Кастильо.

Успешно стартовала в соревнованиях женских дуэтов белоруска Лидия Морозова, которая играет вместе с Лесли Керхов.

В женском одиночном разряде из белорусских теннисисток выступление продолжает только Виктория Азаренко, которая в 1/16 финала встретится с британкой Хизер Уотсон. Во все четырех предыдущих встречах Азаренко неизменно побеждала Уотсон. Последний раз они играли между собой в 2014 году на турнире в Монреале, и тогда белоруска выиграла в двух сетах — 6:2, 6:4.

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