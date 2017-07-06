Белорус Александр Бурый не вышел в 2-й раунд парного разряда Уимблдона
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Александр Бурый не вышел во второй раунд парного разряда Уимблдонского турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в стартовом матче Александр Бурый и уругваец Ариэль Бахар встречались с
Накануне во второй круг Уимблдона вышли два белоруса: Максим Мирный вместе с поляком Марцином Матковским и Андрей Василевский, партнером которого является чилийский теннисист Ханс
Успешно стартовала в соревнованиях женских дуэтов белоруска Лидия Морозова, которая играет вместе с Лесли Керхов.
В женском одиночном разряде из белорусских теннисисток выступление продолжает только Виктория Азаренко, которая в 1/16 финала встретится с британкой Хизер Уотсон. Во все четырех предыдущих встречах Азаренко неизменно побеждала Уотсон. Последний раз они играли между собой в 2014 году на турнире в Монреале, и тогда белоруска выиграла в двух сетах — 6:2, 6:4.
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