Димитров уверенно обыграл Багдатиса во втором круге Уимблдона
Болгарский теннисист Григор Димитров (13) вышел в третий круг Уимблдона, обыграв представителя Кипра Маркоса Багдатиса со счётом 6:3, 6:2, 6:1.
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Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Григор 9 раз подал навылет, активно выиграл 29 очков и совершил 15 невынужденных ошибок. На счету его соперника 5 эйсов, 19 виннеров и 29 неточностей.
За выход в четвёртый круг Уимблдона Димитров поспорит с победителем противостояния Дуди Села (Израиль) — Джон Иснер (США, 23). Турнир завершится 16 июля.
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