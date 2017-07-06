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6 июля 2017, 16:53 | Теннис | Чемпионат.com

Димитров уверенно обыграл Багдатиса во втором круге Уимблдона

Болгарский теннисист Григор Димитров (13) вышел в третий круг Уимблдона, обыграв представителя Кипра Маркоса Багдатиса со счётом 6:3, 6:2, 6:1.

Болгарский теннисист <span class=error>Григор</span> <span class=error>Димитров</span> (13) вышел в третий круг Уимблдона обыграв представителя Кипра <span class=error>Маркоса</span> Багдатиса со счётом 6:3 6:2 6:1. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Григор 9 раз подал навылет, активно выиграл 29 очков и совершил 15 невынужденных ошибок. На счету его соперника 5 эйсов, 19 виннеров и 29 неточностей.

За выход в четвёртый круг Уимблдона Димитров поспорит с победителем противостояния Дуди Села (Израиль) — Джон Иснер (США, 23). Турнир завершится 16 июля.
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