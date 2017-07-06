Димитров уверенно обыграл Багдатиса во втором круге Уимблдона

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Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Григор 9 раз подал навылет, активно выиграл 29 очков и совершил 15 невынужденных ошибок. На счету его соперника 5 эйсов, 19 виннеров и 29 неточностей.

За выход в четвёртый круг Уимблдона Димитров поспорит с победителем противостояния Дуди Села (Израиль) — Джон Иснер (США, 23). Турнир завершится 16 июля.