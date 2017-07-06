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https://sport.mail.ru/news/tennis/30304058/
6 июля 2017, 16:23 | Теннис | ТАСС

Кузнецова победила Макарову и вышла в третий круг Уимблдона

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Светлана Кузнецова обыграла соотечественницу Екатерину Макарову в матче второго круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — ?31,6 млн).

В третьем раунде россиянка сыграет с победительницей матча между Варварой Лепченко (США) и Полиной Херцог (Словения) Увеличить
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Кузнецова, «посеянная» на турнире под 7-м номером, победила Макарову со счетом 6:0, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

В третьем раунде Кузнецова сыграет с победительницей матча между Варварой Лепченко (США) и Полиной Херцог (Словения).

Уимблдон завершится 16 июля.
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