Кузнецова победила Макарову и вышла в третий круг Уимблдона
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Светлана Кузнецова обыграла соотечественницу Екатерину Макарову в матче второго круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — ?31,6 млн).
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Кузнецова, «посеянная» на турнире под 7-м номером, победила Макарову со счетом 6:0, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
В третьем раунде Кузнецова сыграет с победительницей матча между Варварой Лепченко (США) и Полиной Херцог (Словения).
Уимблдон завершится 16 июля.
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