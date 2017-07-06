Медведев оштрафован на 14500 долларов за неспортивное поведение на Уимблдоне
Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на 14500 долларов за неспортивное поведение по ходу и после окончания матча второго круга Уимблдона с бельгийцем Рубеном Бемельмансом, проигранного в пяти сетах.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом сообщил в своем Твиттере известный теннисный журналист Бен Ротенберг.
Напомним, что вторая ракетка России на протяжении матча неоднократно вступал в споры с арбитром на вышке и требовал приглашения рефери и ее замены. А по окончании поединка бросил в сторону судейской вышки горсть монет. Позже Медведев извинился за свое поведение, сказав, что «поступил глупо в горячке момента».
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