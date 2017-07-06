Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30302466/
6 июля 2017, 13:37 | Теннис | Спорт-Экспресс

Медведев оштрафован на 14500 долларов за неспортивное поведение на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на 14500 долларов за неспортивное поведение по ходу и после окончания матча второго круга Уимблдона с бельгийцем Рубеном Бемельмансом, проигранного в пяти сетах.

Российский теннисист Даниил <span class=error>Медведев</span> оштрафован на 15 000 долларов за неспортивное поведение по ходу и после окончания матча второго круга Уимблдона с бельгийцем Рубеном Бемельмансом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщил в своем Твиттере известный теннисный журналист Бен Ротенберг.

Напомним, что вторая ракетка России на протяжении матча неоднократно вступал в споры с арбитром на вышке и требовал приглашения рефери и ее замены. А по окончании поединка бросил в сторону судейской вышки горсть монет. Позже Медведев извинился за свое поведение, сказав, что «поступил глупо в горячке момента».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
06 июля

В нашем чемпионате будет новый лимит!

Дзюба и Кокорин решили спародировать Криштиану Роналду

Список игроков, которые покинут "Зенит"