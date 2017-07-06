Медведев оштрафован на 14500 долларов за неспортивное поведение на Уимблдоне

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом сообщил в своем Твиттере известный теннисный журналист Бен Ротенберг.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Medvedev acaba de abrir su cartera y echarle unas monedas a la juez de silla ??? <a href="https://t.co/VPCIuc2tNF">pic.twitter.com/VPCIuc2tNF</a></p>— Reacciones Tenis (@ReaccionesATP) <a href="https://twitter.com/ReaccionesATP/status/882638917765177344">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, что вторая ракетка России на протяжении матча неоднократно вступал в споры с арбитром на вышке и требовал приглашения рефери и ее замены. А по окончании поединка бросил в сторону судейской вышки горсть монет. Позже Медведев извинился за свое поведение, сказав, что «поступил глупо в горячке момента».