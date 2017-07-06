Шарапова сыграет на турнире в Тяньцзине в октябре

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Об этом в своём «твиттере» сообщила журналист Кэрол Бушар.

Мария вернулась в тур в апреле после окончания дисквалификации за употребление мельдония. Из-за надрыва мышцы, полученного на турнире в Риме, она была вынуждена пропустить весь травяной сезон 2017 года.

Турнир в Тяньцзине пройдёт с 9 по 15 октября.