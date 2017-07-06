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6 июля 2017, 12:40 | Теннис | Чемпионат.com

Шарапова сыграет на турнире в Тяньцзине в октябре

Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова выступит на турнире в Тяньцзине.

Пятикратная победительница турниров серии Большого шлема бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> выступит на турнире в Тяньцзине. Увеличить
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© РИА "Новости"

Об этом в своём «твиттере» сообщила журналист Кэрол Бушар.

Мария вернулась в тур в апреле после окончания дисквалификации за употребление мельдония. Из-за надрыва мышцы, полученного на турнире в Риме, она была вынуждена пропустить весь травяной сезон 2017 года.

Турнир в Тяньцзине пройдёт с 9 по 15 октября.
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