Шарапова сыграет на турнире в Тяньцзине в октябре
Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова выступит на турнире в Тяньцзине.
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Об этом в своём «твиттере» сообщила журналист Кэрол Бушар.
Мария вернулась в тур в апреле после окончания дисквалификации за употребление мельдония.
Турнир в Тяньцзине пройдёт с 9 по 15 октября.
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