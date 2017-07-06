Остапенко вышла в третий круг Уимблдона, Кис завершила борьбу
Латвийка Елена Остапенко (13) во втором круге Уимблдона одержала волевую победу над канадкой Франсуазой Абанда (Q) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.
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Продолжительность поединка составила 1 час 56 минут. 20-летняя уроженка Риги, занимающая 13-е место в рейтинге WТА, реализовала 6
Следующей соперницей Остапенко станет итальянка Камила Джорджи, одолевшая американку Мэдисон Кис (17) — 6:4, 6:7 (10:12), 6:1.
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