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6 июля 2017, 0:23 | Теннис | Чемпионат.com

Остапенко вышла в третий круг Уимблдона, Кис завершила борьбу

Латвийка Елена Остапенко (13) во втором круге Уимблдона одержала волевую победу над канадкой Франсуазой Абанда (Q) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 6:3.

Латвийка Елена <span class=error>Остапенко</span> (13) во втором круге Уимблдона одержала волевую победу над канадкой <span class=error>Франсуазой</span> <span class=error>Абанда</span> (Q) со счётом 4:6 7:6 (7:4) 6:3. Увеличить
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Продолжительность поединка составила 1 час 56 минут. 20-летняя уроженка Риги, занимающая 13-е место в рейтинге WТА, реализовала 6 брейк-пойнтов из 16, проиграв столько же геймов на своей подаче. Елена активно выиграла 31 розыгрыш, допустив 39 невынужденных ошибок.

Следующей соперницей Остапенко станет итальянка Камила Джорджи, одолевшая американку Мэдисон Кис (17) — 6:4, 6:7 (10:12), 6:1.
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