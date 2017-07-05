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5 июля 2017, 23:28 | Теннис | Чемпионат.com

Надаль стал соперником Хачанова по третьему кругу Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль (4) во втором круге Уимблдона оказался сильнее американца Дональда Янга со счётом 6:4, 6:2, 7:5.

Испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> (4) во втором круге Уимблдона оказался сильнее американца <span class=error>Дональда</span> <span class=error>Янга</span> со счётом 6:4 6:2 7:5. Увеличить
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Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. 31-летний уроженец Манакора, занимающий второе место в рейтинге АТР, исполнил 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки, активно выиграл 38 розыгрышей и совершил 16 невынужденных ошибок, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 9, проиграв 1 гейм на своей подаче.

Следующим оппонентом Надаля станет россиянин Карен Хачанов (30), переигравший ранее бразильца Тьяго Монтейро.
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