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https://sport.mail.ru/news/tennis/30296368/
5 июля 2017, 23:15 | Теннис | Чемпионат.com

Халеп одолела Хаддад-Майю и сыграет с Пэн Шуай в третьем круге Уимблдона

Румынка Симона Халеп (2) во втором круге Уимблдона оказалась сильнее бразильянки Беатрис Хаддад-Майи со счётом 7:5, 6:3.

Румынка <span class=error>Симона</span> <span class=error>Халеп</span> (2) во втором круге Уимблдона оказалась сильнее бразильянки <span class=error>Беатрис</span> <nobr>Хаддад-Майи</nobr> со счётом 7:5 6:3. Увеличить
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Продолжительность поединка составила 1 час 30 минут. 25-летняя уроженка Констанцы, занимающая второе место в рейтинге WТА, активно выиграла 14 розыгрышей, допустив 20 невынужденных ошибок, а её оппонентка сделала 19 «виннерсов» при 39 собственных неточностях.

Следующей соперницей Халеп станет китаянка Пэн Шуай, уверенно переигравшей испанку Карлу Суарес-Наварро (25) — 6:2, 6:2.
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