Бренгл не пустила Квитову в третий круг Уимблдонского теннисного турнира

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В среду чешская теннисистка, 11-й номер посева, которая в мае вернулась на корт после того, как в декабре 2016 года получила травмы руки вследствие нападения неизвестного с ножом, в трех сетах проиграла американке Мэдисон Бренгл — 3:6, 6:1, 2:6. Поединок продолжался 1 час 43 минуты.

В следующем круге Бренгл сыграет с победительницей матча между француженкой Каролин Гарсией (21) и румынкой Аной Богдан.