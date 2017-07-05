Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30296056/
5 июля 2017, 22:13 | Теннис | Р-Спорт

Бренгл не пустила Квитову в третий круг Уимблдонского теннисного турнира

Чешка Петра Квитова не сумела преодолеть барьер второго раунда на Уимблдонском теннисном турнире.

Чешка Петра <span class=error>Квитова</span> не сумела преодолеть барьер второго раунда на Уимблдонском теннисном турнире. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду чешская теннисистка, 11-й номер посева, которая в мае вернулась на корт после того, как в декабре 2016 года получила травмы руки вследствие нападения неизвестного с ножом, в трех сетах проиграла американке Мэдисон Бренгл — 3:6, 6:1, 2:6. Поединок продолжался 1 час 43 минуты.

В следующем круге Бренгл сыграет с победительницей матча между француженкой Каролин Гарсией (21) и румынкой Аной Богдан.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»