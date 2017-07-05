Бренгл не пустила Квитову в третий круг Уимблдонского теннисного турнира
Чешка Петра Квитова не сумела преодолеть барьер второго раунда на Уимблдонском теннисном турнире.
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В среду чешская теннисистка, 11-й номер посева, которая в мае вернулась на корт после того, как в декабре 2016 года получила травмы руки вследствие нападения неизвестного с ножом, в трех сетах проиграла американке Мэдисон Бренгл — 3:6, 6:1, 2:6. Поединок продолжался 1 час 43 минуты.
В следующем круге Бренгл сыграет с победительницей матча между француженкой Каролин Гарсией (21) и румынкой Аной Богдан.
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