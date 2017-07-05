Арина Соболенко завершила выступление на Уимблдонском турнире

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В поединке 2-го раунда дебютантка основной сетки турниров «Большого шлема» проиграла немке Карине Виттхефт (65) — 6:7 (5:7), 6:3, 3:6. Матч продолжался 1 ч. 53 мин. Для Арины Соболенко это было первое в карьере выступление в основной сетке турниров серии «Большого шлема».

Ранее Виктория Азаренко (683) в отличном стиле обыграла 16-ю ракетку планеты россиянку Елену Веснину — 6:3, 6:3. Следующей соперницей Азаренко будет британка Хизер Уотсон (102), которая сегодня взяла верх над латвийской теннисисткой Анастасией Севастовой (19) — 6:0, 6:4.

Виктория Азаренко вышла в третий раунд Уимблдонского теннисного турнираВ поединке 1/32 финала Азаренко, занимающая сейчас 683-е место в мировом рейтинге, обыграла 16-ю ракетку планеты россиянку Елену Веснину — 6:3, 6:3.

В состязаниях женских пар белоруска Лидия Морозова и Лесли Керхов из Нидерландов вышли во второй раунд, победив россиянок Аллу Кудрявцеву и Александру Панову — 6:2, 4:6, 7:5.

В мужском парном разряде два белорусских теннисиста уже вышли во второй раунд. Максим Мирный и поляк Марцин Матковски обыграли Макса Шнура (США) и Ченг-Пенг Хси (китайский Тайбэй) — 7:5, 6:1, 7:6 (7:5).

Максим Мирный вышел во второй раунд парного разряда УимблдонаВ первом матче мужского парного разряда белорусско-польский тандем встречался с другим интернациональным дуэтом Макс Шнур (США) / Ченг-Пенг Хси (Китай) и победил — 7:5, 6:1, 7:6 (7:5).