Медведев устроил скандал на Уимблдоне

Из семи матчей, которые провели между собой до второго круга нынешнего Уимблдона Елена Веснина и Виктория Азаренко, все выиграла белорусская спортсменка. Казалось, сейчас был наилучший момент для того, чтобы счет размочить — бывшая первая ракетка мира только выходит на пик формы после рождения ребенка, а 15-я ракетка турнира вроде бы и отдохнула после «Ролан Гаррос». Да и начало матча для российских болельщиков выглядело обнадеживающим: уже в третьем гейме у Весниной был брейк-поинт, который она, правда, не сумела реализовать.

Но разыгралась в итоге Азаренко: белоруска в своей привычной манере начала гонять соперницу из угла в угол. В упорной борьбе одного брейка Виктории хватило для победы в сете. Вторая партия прошла по тому же сценарию: Елена пыталась поймать свой бекхэнд, а Азаренко ловила нашу теннисистку на этом. В итоге в середине партии у Весниной случился провал, который, возможно, связан с состоянием здоровья. При счете 3:4 россиянка вызвала на корт врача, но не сумела после этого выиграть ни одного гейма — 3:6, 3:6.

ГЕРОЙ-АНТИГЕРОЙ

Продолжения героического похода Даниила Медведева ждали с нетерпением. После победы над Стэном Вавринкой все гадали — останутся ли у него силы на бельгийца Рубена Бемельманса. Первые два сета давали вроде бы однозначный ответ на этот вопрос — нет, не осталось. Затем были героически отыгранные две партии, но самое интересное началось в решающий момент. Перед началом пятого сета россиянин выглядел свежее соперника, и думалось, что он вполне сможет дожать Бемельманса. Но Даниил решил сосредоточиться на другом. При счете 2:1 в свою пользу и 30:40 на своей подаче бельгиец попал вроде бы в аут, но судья на вышке очко засчитала. «Вызывайте супервайзера, я считаю, что у вас есть что-то против меня, — закричал Медведев. — Вы постоянно меняете свои решения не в мою пользу».

В итоге мяч дали переиграть, но очко все равно досталось Бемельмансу. Россиянин сел на стул и отказывался продолжать встречу и, чтобы это все же случилось, рефери Марианне Алвеш пришлось спуститься с вышки и провести воспитательную беседу. После возобновления матча Медведев уступил четыре очка подряд и вернулся в игру уже при счете 3:5. Но перехватить инициативу удалось всего на один гейм. Показательная история про то, как можно благодаря собственной несдержанности растерять все, что имеешь. При этом по окончании матча Медведев бросил в сторону судейской вышки горсть монет. Напомним, у Даниила уже был конфликт с арбитром на почве расизма. Полтора года назад он уже был дисквалифицирован за свою несдержанность.

В ОЖИДАНИИ НАДАЛЯ

Свой матч против бразильца Тьягу Монтейру Карен Хачанов начал не слишком удачно. Россиянин серьезно уступал в скорости сопернику и допускал много ошибок. Затем было два тяжелейших сета, которые россиянин выиграл на тай-брейке. Кто-то может сказать, что победу над не самым известным бразильцем едва ли можно считать подвигом. Но дело тут даже не в фигуре соперника, а в том, что Карен героически боролся сам с собой.