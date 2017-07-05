Маррей преодолел барьер второго круга Уимблдона, победив Брауна
Британец Энди Маррей (1) во втором круге Уимблдона взял верх над немцем Дастином Брауном со счётом 6:3, 6:2, 6:2.
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Встреча продолжалась 1 час 36 минут. 30-летний уроженец Данблейна, лидирующий в рейтинге АТР, 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, активно выиграл 31 розыгрыш при всего 5 невынужденных ошибках. Дастин заработал 30 «виннерсов» при 28 собственных неточностях.
За выход в следующий круг Маррей поспорит с итальянцем Фабио Фоньини (28), одолевшим чеха Иржи Веселы со счётом 7:6, 6:4, 6:2.
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