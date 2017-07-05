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https://sport.mail.ru/news/tennis/30295457/
5 июля 2017, 20:35 | Теннис | Спорт-Экспресс

Медведев извинился за брошенные к судейской вышке монеты

Россиянин Даниил Медведев заявил, что жалеет о своем поведении в матче второго круга Уимблдона против бельгийца Рубена Бемельманса (4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6).

Россиянин Даниил <span class=error>Медведев</span> заявил что жалеет о своем поведении в матче второго круга Уимблдона против бельгийца Рубена Бемельманса (4:6 2:6 6:3 6:2 3:6). Увеличить
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После поражения, пожав руку сопернику, 21-летний теннисист подошел к своей сумке, достал кошелек и начал бросать мелочь к судейской вышке.

По ходу заключительного сета Медведев не раз выражал недовольство работой арбитра. Он заявил, что судья на вышке допустила пять ошибок в пользу бельгийца, и потребовал заменить рефери, вызвав супервайзера. После этого россиянин проиграл пять геймов подряд.

— Я поступил глупо в горячке момента, — сказал Медведев на пресс-конференции. — Что значили мои действия? Просто я был разочарован. У этого не было никакого значения. Я приношу свои извинения.
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