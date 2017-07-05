Россиянин Хачанов победил бразильца Монтейро во втором круге Уимблдона

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Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Хачанова, «посеянного» на турнире под 30-м номером. Матч продолжался 3 часа и 9 минут.

В третьем круге 21-летний Хачанов сыграет с победителем матча между американцем Дональдом Янгом и испанцем Рафаэлем Надалем (4).

Уимблдон завершится 16 июля.