Россиянин Хачанов победил бразильца Монтейро во втором круге Уимблдона
МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над бразильцем Тьяго Монтейро в матче второго круга Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема (призовой фонд — ?31,6 млн).
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Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3), 7:5 в пользу Хачанова, «посеянного» на турнире под 30-м номером. Матч продолжался 3 часа и 9 минут.
В третьем круге 21-летний Хачанов сыграет с победителем матча между американцем Дональдом Янгом и испанцем Рафаэлем Надалем (4).
Уимблдон завершится 16 июля.
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