Медведев бросил деньги к судейской вышке после поражения от Бемельманса

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После поражений, пожав руку сопернику, 21-летний теннисист подошел к своей сумке, достал кошелек и начал бросать мелочь к судейской вышке.

По ходу заключительного сета Медведев не раз выражал недовольство работой арбитра. Он заявил, что судья на вышке допустила пять ошибок в пользу бельгийца, и потребовал заменить рефери, вызвав супервайзера. После этого россиянин проиграл пять геймов подряд.

Отметим, что за такое поведение Медведеву может грозить крупный штраф со стороны организаторов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Medvedev acaba de abrir su cartera y echarle unas monedas a la juez de silla ??? <a href="https://t.co/VPCIuc2tNF">pic.twitter.com/VPCIuc2tNF</a></p>— Reacciones Tenis (@ReaccionesATP) <a href="https://twitter.com/ReaccionesATP/status/882638917765177344">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>