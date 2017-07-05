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5 июля 2017, 19:57 | Теннис | Спорт-Экспресс

Медведев бросил деньги к судейской вышке после поражения от Бемельманса

Россиянин Даниил Медведев в пяти сетах проиграл бельгийцу Рубену Бемельмансу (4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6) во втором круге Уимблдона.

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После поражений, пожав руку сопернику, 21-летний теннисист подошел к своей сумке, достал кошелек и начал бросать мелочь к судейской вышке.

По ходу заключительного сета Медведев не раз выражал недовольство работой арбитра. Он заявил, что судья на вышке допустила пять ошибок в пользу бельгийца, и потребовал заменить рефери, вызвав супервайзера. После этого россиянин проиграл пять геймов подряд.

Отметим, что за такое поведение Медведеву может грозить крупный штраф со стороны организаторов.
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