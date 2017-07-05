Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30294959/
5 июля 2017, 19:39 | Теннис | Спорт-Экспресс

Медведев проиграл Бемельмансу, потребовав заменить судью по ходу матча

Россиянин Даниил Медведев не сумел пробиться в третий круг Уимблдона.

Россиянин Даниил <span class=error>Медведев</span> не сумел пробиться в третий круг Уимблдона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во втором раунде он в пяти сетах уступил бельгийцу Рубену Бемельмансу. Бемельманс впервые в карьере пробился в третий круг турнира «Большого шлема».

Отметим, что по ходу заключительного сета Медведев не раз выражал недовольство судейством. Он заявил, что арбитр на вышке допустила пять ошибок в пользу бельгийца, и потребовал заменить рефери, вызвав супервайзера. После этого 21-летний россиянин проиграл пять геймов подряд.

Следующий соперник Бемельманса определится в поединке Кевина Андерсона из ЮАР и итальянца Андреаса Сеппи.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Бемельманс (Бельгия, Q) — МЕДВЕДЕВ (Россия) — 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
04 июля

"Зенит" и "Краснодар" готовят суперобмен

Марадона в России нарвался на грандиозный скандал

Халк - о жесте Кокорина и Дзюбы