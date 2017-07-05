Медведев проиграл Бемельмансу, потребовав заменить судью по ходу матча

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Во втором раунде он в пяти сетах уступил бельгийцу Рубену Бемельмансу. Бемельманс впервые в карьере пробился в третий круг турнира «Большого шлема».

Отметим, что по ходу заключительного сета Медведев не раз выражал недовольство судейством. Он заявил, что арбитр на вышке допустила пять ошибок в пользу бельгийца, и потребовал заменить рефери, вызвав супервайзера. После этого 21-летний россиянин проиграл пять геймов подряд.

Следующий соперник Бемельманса определится в поединке Кевина Андерсона из ЮАР и итальянца Андреаса Сеппи.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Бемельманс (Бельгия, Q) — МЕДВЕДЕВ (Россия) — 6:4, 6:2, 3:6, 2:6, 6:3.