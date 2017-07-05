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https://sport.mail.ru/news/tennis/30294652/
5 июля 2017, 19:21 | Теннис | Чемпионат.com

Нисикори взял верх над Стаховским и сыграет с Баутистой-Агутом на Уимблдоне

Японец Кей Нисикори (9) во втором круге Уимблдона оказался сильнее украинца Сергея Стаховского (Q) со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:1, 7:6 (8:6).

Японец <span class=error>Кей</span> Нисикори (9) во втором круге Уимблдона оказался сильнее украинца Сергея <span class=error>Стаховского</span> (Q) со счётом 6:4 6:7 (7:9) 6:1 7:6 (8:6). Увеличить
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Поединок продолжался 3 часа 15 минут. 27-летний уроженец Шимане, занимающий девятое место в рейтинге АТР, сделала 43 «виннерса» и допустил 35 невынужденных ошибок, а у его оппонента эти показатели составили 33 и 37 соответственно.

Следующим соперником Нисикори станет испанец Роберто Баутиста-Агут (18), переигравший ранее немца Петера Гоёвчика (Q) — 6:2, 6:1, 3:6, 6:3.
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