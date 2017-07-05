Нисикори взял верх над Стаховским и сыграет с Баутистой-Агутом на Уимблдоне
Японец Кей Нисикори (9) во втором круге Уимблдона оказался сильнее украинца Сергея Стаховского (Q) со счётом 6:4, 6:7 (7:9), 6:1, 7:6 (8:6).
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Поединок продолжался 3 часа 15 минут. 27-летний уроженец Шимане, занимающий девятое место в рейтинге АТР, сделала 43 «виннерса» и допустил 35 невынужденных ошибок, а у его оппонента эти показатели составили 33 и 37 соответственно.
Следующим соперником Нисикори станет испанец Роберто
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