Кузнецова и Младенович — во втором круге Уимблдона в парах
Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович в двух сетах обыграли американку Николь Меличар и Алисию Смит из Австралии в первом круге парного разряда Уимблдона.
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Их следующими соперницами станут еще две австралийки Моник Адамчак и Сторм Сандерс.
Лондон (Великобритания).
Турнир «Большого шлема» Wimbledon.
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов.
Открытые корты, трава.
Женщины.
Парный разряд.
Первый круг.
КУЗНЕЦОВА/Младенович (Россия/Франция) — Меличар/Смит (США/Австралия) — 6:4, 6:3.
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