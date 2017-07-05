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https://sport.mail.ru/news/tennis/30294493/
5 июля 2017, 19:03 | Теннис | Спорт-Экспресс

Кузнецова и Младенович — во втором круге Уимблдона в парах

Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович в двух сетах обыграли американку Николь Меличар и Алисию Смит из Австралии в первом круге парного разряда Уимблдона.

Россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> и француженка Кристина Младенович в двух сетах обыграли американку <span class=error>Николь</span> <span class=error>Меличар</span> и <span class=error>Алисию</span> <span class=error>Смит</span> из Австралии в первом круге парного разряда Уимблдона. Увеличить
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Их следующими соперницами станут еще две австралийки Моник Адамчак и Сторм Сандерс.

Лондон (Великобритания).

Турнир «Большого шлема» Wimbledon.

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов.

Открытые корты, трава.

Женщины.

Парный разряд.

Первый круг.

КУЗНЕЦОВА/Младенович (Россия/Франция) — Меличар/Смит (США/Австралия) — 6:4, 6:3.
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