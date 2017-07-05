Конта за 3 часа одолела Векич во втором круге Уимблдона

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Теннисистки провели на корте 3 часа 10 минут. 26-летняя уроженка Сиднея, занимающая седьмое место в рейтинге WТА, сделала 12 эйсов, 4 двойные ошибки, 55 «виннерсов», 21 невынужденную ошибку и 3 брейка. Донна 11 раз подала навылет при 7 двойных, активно выиграла 42 розыгрыша и допустила 24 собственных неточности.

За выход в четвёртый круг Конта поспорит с гречанкой Марией Саккари.