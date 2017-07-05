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5 июля 2017, 18:59 | Теннис | Чемпионат.com

Конта за 3 часа одолела Векич во втором круге Уимблдона

Британка Йоханна Конта (6) во втором круге Уимблдона в упорной борьбе переиграла хорватку Донну Векич со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 10:8.

Британка <span class=error>Йоханна</span> <span class=error>Конта</span> (6) во втором круге Уимблдона в упорной борьбе переиграла хорватку Донну <span class=error>Векич</span> со счётом 7:6 (7:4) 4:6 10:8. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 3 часа 10 минут. 26-летняя уроженка Сиднея, занимающая седьмое место в рейтинге WТА, сделала 12 эйсов, 4 двойные ошибки, 55 «виннерсов», 21 невынужденную ошибку и 3 брейка. Донна 11 раз подала навылет при 7 двойных, активно выиграла 42 розыгрыша и допустила 24 собственных неточности.

За выход в четвёртый круг Конта поспорит с гречанкой Марией Саккари.
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