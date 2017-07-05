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https://sport.mail.ru/news/tennis/30292019/
5 июля 2017, 15:47 | Теннис | GoTennis.ru

Доминика Цибулкова впервые за четыре месяца одержала две победы подряд

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова благодаря победе над британкой Дженнифер Брэди преодолела барьер второго круга Уимблдона.

Словацкая теннисистка <span class=error>Доминика</span> Цибулкова благодаря победе над британкой Дженнифер <span class=error>Брэди</span> преодолела барьер второго круга Уимблдона. Увеличить
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Таким образом, впервые с «Премьера» в Майами Цибулкова выиграла два матча подряд.

За эти четыре месяца Доминика уступила в шести из восьми матчей, не выиграв ни одного поединка из последних четырёх.
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