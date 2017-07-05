Доминика Цибулкова впервые за четыре месяца одержала две победы подряд

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Таким образом, впервые с «Премьера» в Майами Цибулкова выиграла два матча подряд.

За эти четыре месяца Доминика уступила в шести из восьми матчей, не выиграв ни одного поединка из последних четырёх.