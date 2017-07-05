Елена Веснина уступила Виктории Азаренко во втором круге Уимблдона

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 38 минут матча 16-я ракетка мира, 30-летняя Елена, ни разу не брала подачу соперницы и допустила три двойные ошибки. 27-летняя Виктория, занимающая 683-е место мировой классификации, сделала восемь эйсов и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Беларуска продолжает лидировать в личных встречах спортсменок — 8:0.

В поединке за выход в 1/8 финала «мэйджора» в Лондоне Азаренко сыграет с британкой Хизер Уотсон.