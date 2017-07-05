Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30292018/
5 июля 2017, 15:46 | Теннис | GoTennis.ru

Елена Веснина уступила Виктории Азаренко во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Елена Веснина завершила выступление на Уимблдоне, проиграв в двух сетах беларуске Виктории Азаренко, — 3/6, 3/6.

Российская теннисистка Елена <span class=error>Веснина</span> завершила выступление на Уимблдоне проиграв в двух сетах <span class=error>беларуске</span> Виктории <span class=error>Азаренко</span> — 3/6 3/6. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

За 1 час 38 минут матча 16-я ракетка мира, 30-летняя Елена, ни разу не брала подачу соперницы и допустила три двойные ошибки. 27-летняя Виктория, занимающая 683-е место мировой классификации, сделала восемь эйсов и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Беларуска продолжает лидировать в личных встречах спортсменок — 8:0.

В поединке за выход в 1/8 финала «мэйджора» в Лондоне Азаренко сыграет с британкой Хизер Уотсон.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
05 мюнля

Кристина Плишкова покидает Уимблдон

Лондон. Роберто Баутиста-Агут вышел в третий круг

Wimbledon. Ана Конюх стала участницей третьего раунда