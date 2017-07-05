Елена Веснина уступила Виктории Азаренко во втором круге Уимблдона
Российская теннисистка Елена Веснина завершила выступление на Уимблдоне, проиграв в двух сетах беларуске Виктории Азаренко, — 3/6, 3/6.
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За 1 час 38 минут матча 16-я ракетка мира, 30-летняя Елена, ни разу не брала подачу соперницы и допустила три двойные ошибки. 27-летняя Виктория, занимающая 683-е место мировой классификации, сделала восемь эйсов и три брейка, четырежды ошибившись при подаче. Беларуска продолжает лидировать в личных встречах спортсменок — 8:0.
В поединке за выход в 1/8 финала «мэйджора» в Лондоне Азаренко сыграет с британкой Хизер Уотсон.
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