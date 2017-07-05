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https://sport.mail.ru/news/tennis/30291756/
5 июля 2017, 15:26 | Теннис | GoTennis.ru

Доминика Цибулкова продолжает выступление на «мэйджоре» в Лондоне

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова преодолела барьер второго раунда Уимблдона, победив в двух сетах американку Дженнифер Брэди, — 6/4, 6/4.

Словацкая теннисистка <span class=error>Доминика</span> Цибулкова преодолела барьер второго раунда Уимблдона победив в двух сетах американку Дженнифер <span class=error>Брэди</span> — 6/4 6/4. Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 16 минут, девятая ракетка мира, 28-летняя Доминика, реализовала два брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку. 22-летняя Дженнифер, занимающая 93-ю строчку мировой табели о рангах, ни разу не брала подачу соперницы, сделала семь эйсов и четыре ошибки при подаче. Это была первая очная встреча спортсменок.

В третьем раунде «мэйджора» в Лондоне Цибулкова сразится либо с хорваткой Аной Конюх, либо с румынкой Ириной-Камелией Бегу.
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05 мюнля

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