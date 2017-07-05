Доминика Цибулкова продолжает выступление на «мэйджоре» в Лондоне
Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова преодолела барьер второго раунда Уимблдона, победив в двух сетах американку Дженнифер Брэди, — 6/4, 6/4.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За время матча, продлившегося 1 час 16 минут, девятая ракетка мира, 28-летняя Доминика, реализовала два
В третьем раунде «мэйджора» в Лондоне Цибулкова сразится либо с хорваткой Аной Конюх, либо с румынкой
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter