Доминика Цибулкова продолжает выступление на «мэйджоре» в Лондоне

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За время матча, продлившегося 1 час 16 минут, девятая ракетка мира, 28-летняя Доминика, реализовала два брейк-пойнта и допустила одну двойную ошибку. 22-летняя Дженнифер, занимающая 93-ю строчку мировой табели о рангах, ни разу не брала подачу соперницы, сделала семь эйсов и четыре ошибки при подаче. Это была первая очная встреча спортсменок.