Уимблдон. Анастасия Севастова не справилась с Хизер Уотсон
19-я ракетка мира, латвийка Анастасия Севастова, в двух сетах проиграла британке Хизер Уотсон, занимающей 102-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 0/6, 4/6 во втором круге Уимблдона.
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Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время 27-летняя Анастасия реализовала два
В третьем раунде «мэйджора» в Лондоне Уотсон сыграет либо с россиянкой Еленой Весниной, либо с беларуской Викторией Азаренко.
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