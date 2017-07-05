Уимблдон. Анастасия Севастова не справилась с Хизер Уотсон

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время 27-летняя Анастасия реализовала два брейк-пойнта, не допуская при этом двойных ошибок. Тогда как 25-летняя Хизер сделала один эйс и шесть брейков, пять раз ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

В третьем раунде «мэйджора» в Лондоне Уотсон сыграет либо с россиянкой Еленой Весниной, либо с беларуской Викторией Азаренко.