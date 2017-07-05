Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30291476/
5 июля 2017, 15:13 | Теннис | GoTennis.ru

Уимблдон. Анастасия Севастова не справилась с Хизер Уотсон

19-я ракетка мира, латвийка Анастасия Севастова, в двух сетах проиграла британке Хизер Уотсон, занимающей 102-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 0/6, 4/6 во втором круге Уимблдона.

19-я ракетка мира латвийка Анастасия Севастова в двух сетах проиграла британке <span class=error>Хизер</span> <span class=error>Уотсон</span> занимающей 102-ю строчку рейтинга WTA со счётом 0/6 4/6 во втором круге Уимблдона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время 27-летняя Анастасия реализовала два брейк-пойнта, не допуская при этом двойных ошибок. Тогда как 25-летняя Хизер сделала один эйс и шесть брейков, пять раз ошибившись при подаче. В личных встречах спортсменок установилось равенство — 1:1.

В третьем раунде «мэйджора» в Лондоне Уотсон сыграет либо с россиянкой Еленой Весниной, либо с беларуской Викторией Азаренко.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
05 мюнля

Уимблдон. Анастасия Севастова не справилась с Хизер Уотсон

Новак Джокович: Федерер пошутил про показательный матч

Андрей Рублёв: Не знал, чего ожидать от Травальи (ВИДЕО)