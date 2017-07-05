Новак Джокович: Федерер пошутил про показательный матч

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«Забавно, что наши матчи получились настолько одинаковыми. Он даже пошутил в раздевалке, что нам стоит пойти и провести показательный сет на Центрально корте, чтобы люди не расстраивались. Но ведь там были матчи!» — цитирует Новака пресс-служба «Шлема».