Новак Джокович: Федерер пошутил про показательный матч
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал информацию о том, что швейцарец Роджер Федерер предлагал ему сыграть показательный сет после того, как их оппоненты по первому кругу Уимблдона снялись.
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«Забавно, что наши матчи получились настолько одинаковыми. Он даже пошутил в раздевалке, что нам стоит пойти и провести показательный сет на Центрально корте, чтобы люди не расстраивались. Но ведь там были матчи!» — цитирует Новака
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