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https://sport.mail.ru/news/tennis/30291221/
5 июля 2017, 14:54 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович: Федерер пошутил про показательный матч

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал информацию о том, что швейцарец Роджер Федерер предлагал ему сыграть показательный сет после того, как их оппоненты по первому кругу Уимблдона снялись.

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович прокомментировал информацию о том что швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> предлагал ему сыграть показательный сет после того как их оппоненты по первому кругу Уимблдона снялись. Увеличить
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«Забавно, что наши матчи получились настолько одинаковыми. Он даже пошутил в раздевалке, что нам стоит пойти и провести показательный сет на Центрально корте, чтобы люди не расстраивались. Но ведь там были матчи!» — цитирует Новака пресс-служба «Шлема».
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