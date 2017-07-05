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5 июля 2017, 14:39 | Теннис | GoTennis.ru

В Казани во второй раз состоится крупнейший в мире турнир по пляжному теннису

С 7 по 9 июля в Казани во второй раз в истории состоится крупнейший в мире турнир по пляжному теннису — Kazan World Grand Prix с призовым фондом $50 000.

С 7 по 9 июля в Казани во второй раз в истории состоится крупнейший в мире турнир по пляжному теннису — Kazan World Grand <span class=error>Prix</span> с призовым фондом 50 000. Увеличить
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По словам организаторов соревнований, по значимости Гран-при Казани уступает только чемпионату мира и уже получил неофициальный статус «турнира “Большого шлема” на песке».

«Пляжный теннис — стремительно развивающийся вид спорта, и хоть в Казани он появился совсем недавно, здесь у него уже есть свои поклонники» — поделилась мнением директор турнира Екатерина Ямшанова. «В отличие от более привычного для нас “академического” тенниса на пляжных кортах царит очень жаркая, действительно, пляжная атмосфера. Однако, несмотря на кажущуюся беззаботность, игра на песчаном покрытии требует даже большей физической подготовленности от игрока, а быстрота реакции и техника игры топовых “пляжников” вызывает восхищение».

Матчи состоятся c 10:00 на специально построенных песчаных кортах Казанской академии тенниса по адресу Оренбургский тракт, 101. Вход свободный.

Расписание матчей, сетки турнира и списки игроков доступны на официальном сайте Kazan World Grand Prix-2017.

Отметим, что на соревнованиях в Казани выступят действующие чемпионы мира, россияне Никита Бурмакин и Дарья Чуракова, а также лидеры мирового рейтинга.
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