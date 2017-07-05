Находящаяся на 7-м месяце беременности Уильямс провела тренировку на корте
Американская теннисистка Серена Уильямс, находящаяся на седьмом месяце беременности, опубликовала видео своей лёгкой тренировки.
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Бывшая первая ракетка мира отметила, что под впечатлением от Уимблдона решила обменяться ударами со
23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира ранее подтвердила, что планирует вернуться на корт после рождения ребёнка. В конце декабря 2016 года уроженка Сагинау объявила о помолвке с бизнесменом Алексисом Оганяном, а 19 апреля стало известно о её беременности. В 2017 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии.
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