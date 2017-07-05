Андрей Рублёв: Не переоцениваю значимость своей победы в первом круге
Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал свою победу над итальянцем Стефано Травальей в первом круге Уимблдона.
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«Безусловно, я очень рад, что впервые выиграл тут матч, но не считаю это
На этом турнире немало парней, которые выиграли гораздо больше матчей, чем я. Мне нужно больше работать, — цитирует Рублёва
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