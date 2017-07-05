Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30289903/
5 июля 2017, 13:38 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв: Не переоцениваю значимость своей победы в первом круге

Россиянин Андрей Рублёв прокомментировал свою победу над итальянцем Стефано Травальей в первом круге Уимблдона.

Россиянин Андрей <span class=error>Рублёв</span> прокомментировал свою победу над итальянцем <span class=error>Стефано</span> <span class=error>Травальей</span> в первом круге Уимблдона. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Безусловно, я очень рад, что впервые выиграл тут матч, но не считаю это каким-то особенным достижением.

На этом турнире немало парней, которые выиграли гораздо больше матчей, чем я. Мне нужно больше работать, — цитирует Рублёва пресс-служба Уимблдона.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
05 мюнля

Андрей Рублёв: Не переоцениваю значимость своей победы в первом круге

Анжелик Кербер: Нужно научиться справляться с трудностями

Каролина Плишкова: Довольна тем, как подавала и принимала в поединке с Родиной