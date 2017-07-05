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5 июля 2017, 12:39 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Горжусь, что встал в один ряд с Иванишевичем и Карловичем

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, преодолевший отметку в 10 тысяч эйсов за карьеру, прокомментировал своё достижение.

Швейцарский теннисист Роджер <span class=error>Федерер</span> преодолевший отметку в 10 тысяч <span class=error>эйсов</span> за карьеру прокомментировал своё достижение. Увеличить
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«Это нечто невообразимое. Это позволяет мне находится рядом с такими игроками, как Иванишевич и Карлович, которые меня восхищали. У этих парней самые невероятные подачи», — цитирует Федерера агентство ESPN.
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