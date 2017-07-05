Роджер Федерер: Горжусь, что встал в один ряд с Иванишевичем и Карловичем

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«Это нечто невообразимое. Это позволяет мне находится рядом с такими игроками, как Иванишевич и Карлович, которые меня восхищали. У этих парней самые невероятные подачи», — цитирует Федерера агентство ESPN.