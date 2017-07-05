Роджер Федерер: Игрокам второго эшелона сложно справляться с парнями из «Большой четвёрки»

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«Игроков Big-4 выделяют ум, физическая подготовка, упорство, а также талант. Если сложить всё это вместе, то становится понятно, что стабильно нас обыгрывать нелегко. Если побеждаете одного, то можете не обыграть кого-то другого.