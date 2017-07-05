Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/30287049/
5 июля 2017, 10:26 | Теннис | GoTennis.ru

Роджер Федерер: Игрокам второго эшелона сложно справляться с парнями из «Большой четвёрки»

Швейцарец Роджер Федерер рассказал о причинах длительного доминирования в Туре «Большой четвёрки», в которую входят сам уроженец Базеля, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и британец Энди Маррей.

Швейцарец Роджер <span class=error>Федерер</span> рассказал о причинах длительного доминирования в Туре Большой четвёрки в которую входят сам уроженец Базеля серб <span class=error>Новак</span> Джокович испанец Рафаэль <span class=error>Надаль</span> и британец <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Игроков Big-4 выделяют ум, физическая подготовка, упорство, а также талант. Если сложить всё это вместе, то становится понятно, что стабильно нас обыгрывать нелегко. Если побеждаете одного, то можете не обыграть кого-то другого.

К тому же мы все играем по-разному. Возьмите меня, Рафу, Новака. Мы по-разному действуем на корте. Соперникам сложно справиться с нами. Если у вас более низкий рейтинг, то для победы на турнире вы должны обязательно обыграть кого-то из «Большой четвёрки». Это кажется тяжёлой задачей, — цитирует Федерера официальный сайт тура.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
05 мюнля

Роджер Федерер: Игрокам второго эшелона сложно справляться с парнями из "Большой четвёрки"

Бернард Томич: Провалился в психологическом плане, когда Миша Зверев сделал брейк во втором сете

Новак Джокович: Всегда настроен на борьбу за титул