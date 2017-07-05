Дружеская битва и эмоции героя

ЖЕНСКИЙ БОЙ

Как-то у Елены Весниной спросили, почему статистика личных встреч с Викторией Азаренко у нее, мягко говоря, скверная (7:0 — в пользу белорусской спортсменки). Россиянка ответила, что одна из причин в том, что их матчи приходились на то время, когда соперница была высоко в рейтинге и находилась в прекрасной форме. Сегодня на эти цифры можно не обращать никакого внимания. Виктория восстанавливается после рождения ребенка и, хотя уже находится в отличной форме, тех кондиций, которые у нее были до выхода в декрет, пока не набрала. Речь в первую очередь идет о скорости: если раньше загонять Азаренко по задней линии было делом бесперспективным, то сейчас это возможно. По крайней мере пока. И Ана Конюх во втором круге турнира на Майорке это успешно подтвердила.

Веснина после Roland Garros провела некоторое время дома и даже успела выполнить свою миссию в качестве посла ЧМ-2018 по футболу, побывав на открытии Кубка конфедераций. На турнире в Истбурне она дошла до второго круга и почти без шансов уступила Каролин Возняцки. Матч первого круга против соотечественницы Анны Блинковой получился упорным, но решающий сет Елена выиграла что называется на классе. Не стоит к тому же забывать, что Веснина прошлогодняя полуфиналистка Уимблдона — словом, все шансы для того, чтобы исправить досадную статистику, у нее есть.

ИСПЫТАНИЕ КВАЛИФАЕМ

Герой первого круга Даниил Медведев, лишивший Стэна Вавринку мечты о карьерном «шлеме», теперь сразится с куда более скромным соперником. Бельгиец Рубен Бемельманс тоже совершил небольшой подвиг: прошел квалификацию, а в основной сетке в четырех сетах оставил не у дел ветерана Томми Хааса.

В остальном соперник россиянина звезд с неба не хватает: в этом году он выиграл один «челленджер» и еще на одном выходил в финал, но все эти и большинство предыдущих успехов происходили на харде. Для Даниила важно не растерять эмоции и не последовать примеру Екатерины Макаровой на Roland Garros. Тогда россиянка, напомним, в первом круге обыграла первую ракетку мира Ангелик Кербер и тут же оступилась во втором круге.

СКРОМНЯГА НАДАЛЬ

После триумфа на Roland Garros Рафаэль Надаль взял паузу. Он тренировался, снимался в рекламе, поздравлял выпускников своей теннисной академии. В первом круге испанец легко обыграл австралийца Джона Миллмана (6:1, 6:3, 6:2), но тут же предостерег всех от преждевременных восторгов: «Я давно ничего не показывал на Уимблдоне, поэтому выход во второй круг для меня уже неплохой результат». Во втором круге ему предстоит встретиться с американцем Дональдом Янгом, который свой первый матч до конца не доиграл.

Его соперник Денис Истомин снялся из-за травмы по ходу четвертого сета. По поводу перспектив Рафа, конечно, лукавит. Последний раз он играл на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в 2015 году и действительно сумел добраться лишь до второго круга. Но Надаль сегодняшний по сравнению с самим собой двухлетней давности гораздо легче в перемещениях, мощнее в ударах и, что кажется еще важнее, гораздо увереннее в себе.

СТАБИЛЬНОСТЬ ХАЧАНОВА

Для Карена Хачанова в этом сезоне все складывается весьма благополучно. Победа над Томашем Бердыхом и Джоном Изнером на парижских кортах, полуфинал турнира в Халле и очень достойный матч против Роджера Федерера. Как следствие, первый за долгое время «посев» россиянина на Уимблдоне. К слову, в первом же травяном «шлеме» для самого Хачанова. Думается, что первый матч против Андрея Кузнецова был для Карена едва ли не более трудным, чем тот, что предстоит с бразильцем Тьягу Монтейру. Дело здесь и в дружбе с товарищем по сборной, и в отличном понимании возможностей друг друга. Козыри Хачанова — мощная подача, скорость и хлесткий удар с правой — отлично работают на любом покрытии. И если применять их получается стабильно, то россиянину не страшен даже соперник весьма серьезного уровня. Что подтвердил второй сет матча с Федерером, который швейцарец смог выиграть только на тай-брейке.

ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ