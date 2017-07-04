Джокович отказался провести с Федерером дружеский сет на Уимблдоне

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«Когда я покидал корт, то видел, что зрители разочарованы. Они во второй раз за день не досмотрели матч с участием одного из лидеров посева. Поэтому я решил найти Новака и предложить ему сыграть дружеский матч. Я нашёл его в раздевалке и предложил провести один сет между собой.

Однако Джокович отказался. Он считает, что зрители пришли, чтобы увидеть настоящую борьбу двух игроков, готовых отдать все силы на корте, — приводит слова Федерера Reuters.