Светлана Кузнецова сыграет с Екатериной Макаровой во втором круге Уимблдона
Восьмая ракетка мира, российская теннисистка Светлана Кузнецова, в первом круге турнира в Лондоне взяла верх над представительницей Туниса Онс Жабер, занимающей 106-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/2.
Спортсменки провели на корте 1 час 4 минуты, за которые Светлана сделала один эйс и три брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Онс трижды подала навылет и допустила две двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.
Во втором раунде Уимблдона Кузнецова сразится с Екатериной Макаровой.
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