Светлана Кузнецова сыграет с Екатериной Макаровой во втором круге Уимблдона

Спортсменки провели на корте 1 час 4 минуты, за которые Светлана сделала один эйс и три брейка, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Онс трижды подала навылет и допустила две двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором раунде Уимблдона Кузнецова сразится с Екатериной Макаровой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Saving the best until last.<br><br>Svetlana Kuznetsova claims the best match point of the day to beat Ons Jabeur 6-3, 6-2 <a href="https://twitter.com/hashtag/Wimbledon?src=hash">#Wimbledon</a> <a href="https://t.co/NdMbKz1XQH">pic.twitter.com/NdMbKz1XQH</a></p>— Wimbledon (@Wimbledon) <a href="https://twitter.com/Wimbledon/status/882326178853527552">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>