Екатерина Макарова продолжает выступление в Лондоне

За 56 минут матча Екатерина сделала два эйса и четыре брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Алисон один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу россиянки.

Во втором раунде турнира Макарова сыграет либо со Светланой Кузнецовой, либо с Онс Жабер из Туниса.