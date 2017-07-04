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https://sport.mail.ru/news/tennis/30283407/
4 июля 2017, 22:58 | Теннис | GoTennis.ru

Екатерина Макарова продолжает выступление в Лондоне

47-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Макарова, на старте Уимблдона взяла верх над бельгийкой Алисон ван Уйтванк, занимающей 98-е место мирового рейтинга, — 6/3, 6/1.

За 56 минут матча Екатерина сделала два эйса и четыре брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Алисон один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки. Счёт личных встреч оппоненток стал 2:0 в пользу россиянки.

Во втором раунде турнира Макарова сыграет либо со Светланой Кузнецовой, либо с Онс Жабер из Туниса.
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