Каролин Возняцки сыграет во втором раунде Уимблдона
Шестая ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, на старте турнира в Лондоне взяла верх над венгеркой Тимеа Бабош, занимающей 42-е место мирового рейтинга, — 6/4, 4/6, 6/1.
За 1 час 42 минуты матча Каролин сделала четыре эйса и пять брейков, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Тимеа четырежды подала навылет и реализовала три
Во втором раунде Уимблдона Возняцки сыграет либо с болгаркой Цветаной Пиронковой, либо с итальянкой Сарой Эррани.
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