Каролин Возняцки сыграет во втором раунде Уимблдона

За 1 час 42 минуты матча Каролин сделала четыре эйса и пять брейков, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Тимеа четырежды подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором раунде Уимблдона Возняцки сыграет либо с болгаркой Цветаной Пиронковой, либо с итальянкой Сарой Эррани.