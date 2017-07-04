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https://sport.mail.ru/news/tennis/30282983/
4 июля 2017, 22:27 | Теннис | GoTennis.ru

Каролин Возняцки сыграет во втором раунде Уимблдона

Шестая ракетка мира, датчанка Каролин Возняцки, на старте турнира в Лондоне взяла верх над венгеркой Тимеа Бабош, занимающей 42-е место мирового рейтинга, — 6/4, 4/6, 6/1.

За 1 час 42 минуты матча Каролин сделала четыре эйса и пять брейков, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Тимеа четырежды подала навылет и реализовала три брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Прежде оппонентки не встречались.

Во втором раунде Уимблдона Возняцки сыграет либо с болгаркой Цветаной Пиронковой, либо с итальянкой Сарой Эррани.
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